Borsa, Piazza Affari chiude in netto rialzo: Ftse Mib +3,42%

Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti mentre il Ftse All Share ha guadagnato il 3,27% a 24.342 punti. In forte recupero i titoli bancari con Unicredit e Intesa che hanno segnato una crescita di oltre 6 punti percentuali. Migliora anche lo spread Btp-Bund, calato a 233 punti base.