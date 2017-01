Borsa, Piazza Affari chiude in netto rialzo: Ftse Mib +1,73%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, che ha messo a segno la miglior performance tra i principali listini europei. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,73% a 19.566 punti, mentre il Ftse All Share ha messo a segno un +1,70% a 21.292 punti. Bene il settore del credito, con l'esordio boom di Banco Bpm: il titolo dell'istituto nato dalla fusione tra Banco popolare e Bpm ha chiuso la seduta con un balzo del 9,08% a 2,498 euro.