Borsa, Piazza Affari chiude in netto rialzo: Ftse Mib +1,64%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano dopo la decisione della Banca centrale europea di allungare il quantitative easing. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,64% a 18.427 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +1,59% a 20.060 punti. Piazza Affari sta mettendo a segno la miglior settimana borsistica degli ultimi cinque anni, a dispetto della bocciatura del referendum costituzionale e della crisi di governo.