Borsa, Piazza Affari chiude in netto rialzo: Ftse Mib +1,42%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,42% a 16.891 punti mentre il Ftse All Share ha registrato un rialzo dell'1,29% a 18.523 punti. A trainare il listino milanese Unipolsai (+3,67%), Unipol (+3,15%), Recordati (+2,85%), Banca Pop Emilia Romagna (+2,82%).