Borsa, Piazza Affari chiude in netto calo: Ftse Mib -3,72%

Chiusura in territorio ampiamente negativo per la Borsa di Milano dopo una giornata di forte tensione per i timori legati alla nota di aggiornamento del Def. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto il 3,72% a 20.711,70 punti mentre il Ftse All Share ha terminato la sessione in calo del 3,51% a 22.917,54 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in forte rialzo a 267 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 3,14%.