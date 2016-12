Borsa, Piazza Affari chiude in netto calo: Ftse Mib -2,74%

Chiusura in netto calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,74% a 17.325 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno il 2,38% a 19.047 punti. Maglia nera a Unipolsai (-8,22%), male anche Intesa Sanpaolo (-6,14%). In controtendenza Stmicroelectronics (+0,68%) e Banca Mediolanum (+0,48%).