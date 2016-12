Borsa, Piazza Affari chiude in netto calo: Ftse Mib -1,53%

Chiusura in netto calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,53% a 17.495 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,42% a 19.253 punti. Maglia nera a Banco popolare (-5,18%), male anche UniCredit (-4,70%). In controtendenza Cnh Industrial (+3,01%) e Snam (+0,20%). Giornata negativa anche per le altre Borse europee: Madrid (-1,8%), Francoforte e Parigi (-1,0%).