Borsa, Piazza Affari chiude in negativo: indice Ftse Mib a -0,77%

Seduta in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,77% a 17.639 punti. Le vendite hanno colpito soprattutto il comparto bancario: Banco Popolare (-7,3%) e Bpm (-4,0%). Male anche Mps, Unicredit (che hanno perso rispettivamente il 3,7% e il 2,7%) e Carige (-2,1%), nel giorno in cui si è insediato il nuovo Cda. Deboli i petroliferi con Saipem (-4,3%), Tenaris (-0,7%) ed Eni (-0,2%). Controcorrente invece St (+2,1%) e Mediaset (+2,2%).