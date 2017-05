Borsa, Piazza Affari chiude in moderato rialzo: Ftse Mib +0,27%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,27% a 21.486 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,41% a quota 23.731 punti. Bene Campari e Banca Generali, in controtendenza Banco Bpm e Ubi Banca.