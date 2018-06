Borsa, Piazza Affari chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,15%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,15% a 22.119 punti mentre il Ftse All Share ha chiuso in rialzo dello 0,17% a quota 24.352 punti. Hanno invece concluso la seduta in leggero calo i mercati azionari del Vecchio continente: Londra ha ceduto lo 0,4%, seguita da Parigi (-0,3%), mentre Francoforte ha chiuso sulla parità.