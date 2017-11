Borsa, Piazza Affari chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,08%

Piazza Affari archivia l'ultima seduta della settimana intorno alla parità, in linea con la debolezza delle altre Borse europee. L'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,08% a 21.746 punti. Andamento analogo per l'All Share che ha messo a segno un +0,70% a 23.972,96 punti. Tra le blue chip in luce Banco Bpm (+1,51%), bene anche Unicredit (+1,37%).