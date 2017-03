Borsa, Piazza Affari chiude in lieve calo: Ftse Mib -0,18%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,18% a 20.074 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,09% a 22.042 punti. Male Leonardo (-2,37%) e Banca Mediolanum (-2,08%). In controtendenza Brembo (+1,88%) e Campari (+1,86%).