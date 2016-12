Borsa, Piazza Affari chiude in forte rialzo: Ftse Mib +4,08%

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato il 4,08% a 17.504 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +3,66% a 19.165 punti. Decollano i titoli bancari, con Bper che sale del 14,3%, Bpm del 10,9%, Banco Popolare del 10,9% e Unicredit del 9,7%.

Ad alimentare il flusso di acquisti sull'azionario anche la risalita delle quotazioni del petrolio di cui beneficiano gli energetici in particolare Eni con un progresso del 4,30% e Tenaris che sale di quasi sette punti percentuali. Rimbalzo vistoso anche per Telecom con un rialzo di oltre il 6% e acquisti su Mediaset che guadagna oltre 5 punti grazie all'accordo con Vivendi.



Seduta in buon rialzo anche per le Borse europee, seppur senza il rally che si è visto a Milano. Londra ha chiuso a +1,1%, con l'indice Ftse100 a 6.204,41 punti. Parigi e' salita dell'1,35%, con il Cac 40 a 4.303,12 punti. Francoforte ha guadagnato lo 0,96%, con l'indice Dax a 9.622 punti.