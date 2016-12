Borsa, Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib -2,11%

Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,11% a 16.271 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno il 2,04% a quota 17.920 punti. Male il settore del credito, con Banco Popolare e Bpm tra i peggiori. In controtendenza Saipem e Ferrari. In scia alla debolezza dei mercati europei che temono la Brexit, nelle ultime tre sedute Piazza Affari ha perso nel complesso l'8%.