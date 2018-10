Borsa, Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib -1,30%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha perso l'1,30% a 20.345 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,36% a quota 22.475 punti. Torna a salire lo spread tra Btp e Bund, che chiude a 285,9 punti base, col rendimento del decennale italiano al 3,4% sul mercato secondario.