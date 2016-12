Borsa, Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib -1,21%

Seduta negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che chiude in perdita dell'1,21% a 16.792 punti, dopo i dati macro contrastanti arrivati dagli Stati Uniti e la partenza in calo di Wall Street. Male anche le altre principali Borse europee: Londra ha perso lo 0,68%, Parigi lo 0,83% e Francoforte lo 0,58%.