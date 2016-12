Borsa, Piazza Affari chiude in deciso rialzo: Ftse Mib +3,30%

Chiusura in deciso rialzo per la Borsa di Milano nel giorno del consiglio Ue sulla Brexit. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato il 3,30% a 15.601 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +3,26% a 17.161 punti. Bene il settore del credito, con Ubi Banca e Fineco tra i titoli migliori.