Borsa, Piazza Affari chiude in deciso rialzo: Ftse Mib +1,61%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,61% a 22.807 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +1,52% a quota 25.196 punti. Segno più anche per gli altri principali listini europei, dopo la decisione della Bce di lasciare invariati i tassi di interesse e di dimezzare il Quantitative easing: Parigi +1,5%, Francoforte +1,39%, Londra +0,53% e Madrid +1,92%.