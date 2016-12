Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -2,02%

Chiusura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,02% a 16.522 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,85% a 18.187 punti. Male Saipem (-9,78%) e Azimut Holding (-9,38%). In controtendenza Leonardo-Finmeccanica (+2,73%) e Mps (+0,10%).