Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -1,74%

Chiusura col segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,74% a 16.012 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,67% a 17.595 punti. Maglia nera a Mps (-13,99% a 0,32 euro, ai minimi storici), male anche Bper (-6,73%). In controtendenza Saipem (+3,38%) e Salvatore Ferragamo (+1,20%).