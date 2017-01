Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -1,69%, tonfo Fca

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,69% a 19.156 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,49% a 20.931 punti. Maglia nera a Fca, che chiude in calo del 16,14% a 8,8 euro dopo le accuse dell'Epa americana di aver usato un software per consentire emissioni diesel sopra i limiti. Male anche Exor (-9,36%), in controtendenza Ubi Banca (+9,12%) e A2a (+1,35%).