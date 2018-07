Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -1,43%, crollo di Fca

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede l'1,43% a 21.561 punti, mentre il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,28% a quota 23.776 punti. Nel giorno dell'annuncio della morte di Sergio Marchionne e dei conti del secondo trimestre crolla il titolo Fca che chiude in ribasso del 15,5%, a 13,99 euro, ai minimi dall'ottobre 2017. Male anche Exor (-3,49%), Ferrari (-2,19%) e Cnh (-0,27%).