Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,96%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,96% a 24.033 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,91% a quota 26.350 punti. In positivo, invece, le altre Borse europee. A Parigi il Cac40 avanza dello 0,20%, a Londra il Ftse100 mette a segno un +0,50%, a Francoforte il Dax chiude gli scambi in rialzo dello 0,62% mentre a Madrid l'indice Ibex guadagna lo 0,25%.