Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,88%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,88% a 17.685 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,76% a 19.363 punti. Male il comparto bancario, con Banco popolare (-8,75%) e Mps (-7,56%). In controtendenza Campari (+2,94%) e Salvatore Ferragamo (+2,37%).