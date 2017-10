Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,81%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,81% a 22.446 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,75% a quota 24.819 punti. In calo anche le altre Borse europee alla vigilia della riunione della Bce. Nel Vecchio Continente la peggiore è Londra che cede l'1%. In calo anche Madrid (-0,60%), Francoforte (-0,46%) e Parigi (-0,37%).