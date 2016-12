Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,75%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,75% a 16.686 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,70% a 18.288 punti. Male Italgas e Saipem, in controtendenza Mps ed Exor.