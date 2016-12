Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,73%, tonfo Mps

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,73% a 18.292 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,66% a 19.927 punti. Maglia nera a Mps che, nel giorno in cui la Bce ha respinto la richiesta di concedere più tempo per l'aumento di capitale, ha chiuso in perdita di oltre il 10% dopo essere stata sospesa.