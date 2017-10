Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,62%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,62% a 22.665 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a quota 25.058 punti. Tra le altre Borse europee, hanno segnato discreti rialzi Parigi (+0,71%), Francoforte (+0,64%) e Londra (+0,25%) mentre Madrid ha perso l'1,45%.