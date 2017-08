Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,59%

Chiusura negativa per Piazza Affari, in linea con l'andamento delle Borse europee e di Wall Street. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 21.358 punti. Maglia nera a Bper (-3,25%) e Saipem (-2,38%). In controtendenza Atlantia (+1,48%) e Telecom (+1,17%). Debutto col botto sull'Aim Italia per PharmaNutra (+39,9%), azienda pisana specializzata nello sviluppo di prodotti nutraceutici.