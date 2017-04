Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,48%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,48% a 20.202 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,40% a quota 22.322 punti. Maglia nera di giornata a Mediobanca, che ha perso il 2,05% a 8,14 euro. In controtendenza Banca Generali (+1,49% a 25,25 euro).