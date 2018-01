Borsa, Piazza Affari apre poco mossa: Ftse Mib a -0,01%

Apertura poco mossa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,01% a 23.155 punti, mentre il Ftse All Share sale dello 0,04% a quota 25.580 punti. Avvio positivo per gli altri principali listini europei: Parigi segna un +0,17% a 5.514 punti, mentre Londra sale dello 0,10% a 7.756 punti. Invariata invece Francoforte a 13.281 punti.