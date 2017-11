Borsa, Piazza Affari apre piatta: Ftse Mib -0,03%

Apertura piatta per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice il Ftse Mib ha registrato un calo dello 0,03% a quota 23.006 punti. Avvio con il segno negativo anche per le altre Borse europee: Francoforte è in discesa dello 0,14% a 13.459 punti, Londra e Madrid sono in calo dello 0,1% e Parigi perde lo 0,2% a quota 5.507 punti.