Borsa, Piazza Affari apre piatta: Ftse Mib +0,03%

Apertura piatta per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna uno +0,03% a 21.493 punti. Avvio debole anche per gli altri principali listini europei: sulla parità Londra e Parigi (+0,01%), mentre Francoforte registra un calo dello 0,2%. L'indice Euro Stoxx è in calo dello 0,1% a 3.643 punti.