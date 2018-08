Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: indice Ftse Mib +0,12%

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,12% a 21.612 punti. Partenza poco mossa per le altre principali piazze europee, in attesa di sviluppi nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo gli ultimi botta e risposta. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,05%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,04%.