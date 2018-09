Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib a +0,40%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,40%, mentre il Ftse All Share avanza dello 0,45%. Avvio contrastato per gli altri principali listini europei: Londra scende in avvio dello 0,21%, mentre le Borse di Francoforte e Parigi guadagnano entrambe lo 0,20%.