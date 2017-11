Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,66%

Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari. All'apertura, l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,66% a 21.897,26 punti, mentre l'All-Share sale dello 0,58% a 24.138,70 punti. Bene Fca che continua a guidare la pattuglia dei titoli rialzisti (+3%), sempre nel mirino degli investitori dopo che la cinese Great Wall ha esplicitato un suo interesse per una acquisizione.