Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,61%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,61% a quota 21.538 punti. Avvio col segno più anche per gli altri principali listini europei, con gli investitori che guardano con meno apprensione alla situazione geopolitica dopo il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord. Francoforte segna una crescita dello 0,67%, Parigi dello 0,62% e Londra dello 0,59%.