Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,35%

Avvio positivo per Piazza Affari, che apre la seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,35% a 16.850 punti. Acquisti su Campari (+1,89%), Ubi Banca (+1,01%) e Intesa (+0,87%), segno meno invece per Ferrari (-0,72%) e Mediobanca (-0,38%).