Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,21%

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,21% a 19.490 punti. Inizio di seduta piatto per gli altri principali listini europei: a Francoforte il Dax registra un +0,01%, a Parigi il Cac40 segna un -0,04% mentre a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,13%.