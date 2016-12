Borsa, Piazza Affari apre in positivo: +1,48%

Apertura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib registra un +1,48% a 16.461 punti, spinto da Tenaris (+6%), Saipem (+5,12%) ed Eni (+3,48%). Nessun titolo in rosso. Bene anche le altre principali Borse europee: Parigi guadagna l'1,31% a 4.490 punti, Francoforte l'1,03% a 10.545 punti e Londra lo 0,9% a 6.910 punti.