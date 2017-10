Borsa, Piazza Affari apre in moderato rialzo: Ftse Mib +0,26%

Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,26% a 22.190 punti, mentre il Ftse All Share avanza dello 0,35% a 24.585 punti. Avvio positivo anche per gli altri principali listini europei: Parigi e Londra registrano un +0,40%, mentre Francoforte guadagna lo 0,52%. Piatta invece Madrid, alla vigilia della riunione del governo che dovrebbe sospendere l'indipendenza della Catalogna.