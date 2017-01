Borsa, Piazza Affari apre in lieve calo: Ftse Mib -0,19%

Avvio in leggero calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde lo 0,19% a 19.211,20 punti. Debole anche l'All Share, in calo dello 0,16% a 21.010,34 punti. Frenata in avvio di seduta per Luxottica, con il titolo che scende a 53,55 euro a -0,19%, mentre Essilor sale a Parigi a quota 114,95 euro a +0,66%.