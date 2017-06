Borsa, Piazza Affari apre in lieve calo: Ftse Mib -0,11%

Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano dopo l'attentato alla Manchester Arena. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,11% a 21.294 punti. Avvio piatto anche per gli altri principali listini europei: il paniere Ftse-100 della Borsa di Londra apre senza variazioni a 7.496 punti, il Dax di Francoforte cede lo 0,2% a quota 12.595 e il Cac-40 di Parigi perde lo 0,11% a 5.317 punti.