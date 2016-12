Borsa, Piazza Affari apre in leggero calo: indice Ftse Mib a -0,15%

Avvio debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,15% a 16.530 punti mentre l'All Share ha registrato un -0,18%. Lunedì Milano è stata la peggiore in Europa appesantita dai titoli bancari che non convincono il mercato dopo gli stress test e dal calo del greggio sotto i 40 dollari.