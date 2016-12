Borsa, Piazza Affari apre in leggero calo: Ftse Mib -0.24%

Apertura in calo per Piazza Affari: Mib a 18.284,22 punti a -0,24%, All-Share a 19.967,81 punti a -0,21%. Tutte sotto la parità le banche in Borsa: Mps -0,42%, Carige -0,15%, Ubi -1,27%, Bpm -0,54%, Intesa Sanpaolo -0,90%, UniCredit -0,65%, Bper -0,99%. Buon avvio per Mondadori che torna a 1,00 euro a 1,57% dopo il closing dell'acquisizioni dei Libri di Rcs, che invece guadagna l'1,48%. Il titolo Fca a Milano apre in leggero calo dopo i dati sulle vendite.