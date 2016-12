Borsa, Piazza Affari apre in calo

09:30 - Avvio in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo dello 0,89% a 18.961 punti. Ad appesantire gli scambi il calo dell'Eni (-2,19%) in scia all'andamento del petrolio. Deboli anche Yoox (-1,44%) e Cnh Industrial (-1,06%) con Pirelli (-0,99%) e Buzzi Unicem (-0,95%). Flessioni anche tra i bancari con Ubi Banca (-0,90%) e Unicredit (-0,55%). In controtendenza Mps (+1,16%), Luxottica (+0,62%) e Wdf (+0,49%).