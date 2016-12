Borsa, Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,61%, All Share -0,60%

Avvio in ribasso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede lo 0,61% a 16.690 punti e l'All Share lo 0,60% a 18.291,39 punti. In calo soprattutto le banche: Mps -1,15%, Carige -1,77%, Ubi -0,86%, Banco Popolare -0,60%, Bpm -0,69%, Intesa Sanpaolo -0,98%, UniCredit -1,02%, Bper -1,66%, Mediobanca -0,59%.