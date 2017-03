Borsa, Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,40%

Apertura in territorio negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,40% a 19.993 punti, mentre il Ftse All Share cede lo 0,28% a 21.980 punti. Avvio negativo anche per le altre principali Piazze europee: Londra lascia sul terreno lo 0,2% a 7.409 punti, Parigi lo 0,42% a 5.008 punti e Francoforte lo 0,37% a 12.050 punti.