Borsa, Piazza Affari apre debole: Ftse Mib +0,21%, All Share -0,01%

Apertura di seduta debole a Piazza Affari. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,21% a 18.779 punti mentre il Ftse All Share resta intorno alla parità, a -0,01% a 20.532,00 punti. Apertura in leggero calo (-0,56%) per Unicredit, che mercoledì sera ha comunicato i termini dell'aumento di capitale da 13 miliardi.