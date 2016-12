Borsa, nuovo crollo a Piazza Affari Torna incubo spread: risalito a 148

Nel lunedì nero di Piazza Affari diversi titoli a elevata capitalizzazione hanno lasciato sul terreno molto valore: il peggiore è stato Saipem che ha perso il 25% a 0,38 euro nell'ambito dell'aumento di capitale, mentre Mps ha chiuso in calo dell'11% a 0,519 euro, vicino al minimo storico. Anche Bper ha accusato un ribasso dell'11,9%, seguita da Ubi e Poste italiane che hanno ceduto entrambe il 10,4%, con Carige il calo del 10,1% mentre Intesa si e' mossa con l'indice generale (-4%). Male Fca, in ribasso finale del 9,8%.



Petrolio chiude sotto i 30 dollari al barile - Il petrolio ha chiuso in calo a New York: le quotazioni del greggio infatti hanno perso il 3,92% a 29,68 dollari al barile.



Male tutte le Borse europee - Tensioni crescenti sui titoli di Stato non solo italiani, ma anche spagnoli, portoghesi e soprattutto greci. Chiusura in rosso anche le altre Piazze europee, da Madrid a Francoforte, da Parigi a Londra.



Sprofonda Atene che chiude a -7,8% - Seduta molto negativa per la Borsa di Atene, che ha concluso la giornata con un calo dell'indice Gd del 7,8%. Dopo le proteste contro la riforma delle pensioni e dei prestiti in sofferenza, necessaria per gli 86 miliardi di aiuti contrattati in luglio con l'Europa, che possono mettere in difficoltà il governo Tsipras è crollato il settore bancario: Eurobank e National bank -29%, Pireus -27%. In tensione i titoli di Stato: sul mercato telematico il bond a 10 anni sale di 45 punti base, quello a due anni di 131.



Giù anche Wall Street - Chiusura in ribasso anche per Wall Street. Il Dow Jones ha perso l'1,09% a 16.028,83 punti, il Nasdaq ha ceduto l'1,82% a 4.283,75 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,4% a 1.854 punti.



Tokyo in rialzo grazie alla debolezza dello yen - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, dove hanno operato solo Tokyo, Sidney e Mumbai, mentre le altre Piazze, da Hong Kong a Shanghai, da Taiwan a Seul, sono chiuse da oggi fino a mercoledì per festeggiare l'inizio d'anno secondo il calendario lunare cinese. A Tokyo (+1,10%) gli investitori hanno salutato con favore il calo dello yen sul dollaro, dopo la scelta di fine gennaio della Banca del Giappone di portare i tassi d'interesse al di sotto dello zero.